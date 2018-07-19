РИАМО - 19 июл. Главный государственный инспектор Московской области Татьяна Витушева восхитилась результатами работы по благоустройству парка «Пехорка» в подмосковной Балашихе, отметив, что на территории объекта есть все для отдыха людей с самыми разными желаниями и предпочтениями.

«Хочу отметить, что парк («Пехорка» – ред.) поражает и красотой природы, и объемом, и масштабностью проведенных здесь работ. После нескольких лет инспектирования подмосковных общественных территорий, я думала, что здесь меня удивить не получится, но вашему парку это удалось», – сказала Витушева.

Она добавила, что в парке масштабно все, от занимаемой площади в 17 гектаров и заканчивая объемом запланированных и проведенных работ в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Парки Подмосковья». Здесь установлено 129 опор освещения, 5 тысяч квадратных метров пешеходных дорожек выполнены из тротуарной плитки и около 5 тысяч – из бетона. Построено шесть дополнительных беседок.

«В парке есть все для отдыха людей с самыми разными желаниями и предпочтениями: детские площадки, поля для футбола, баскетбола, кросс-фита и столы для настольного тенниса, лавочки, скульптуры. Проложены километры пешеходных дорожек, вымощенных плиткой, разбиты газоны, обустроена береговая зона отдыха, роллердром и скейтпарк. <…> Считаю, что парк «Пехорка», на сегодняшний в момент в Подмосковье, один из самых лучших, и достоин высшей оценки», – подчеркнула Витушева.

Вместе с тем, она отметила, что оставила в протоколе объезда замечания в связи с замусоренностью территории вблизи места благоустроительных работ, которые будут проводиться до 2019 года.