РИАМО – 19 июл. Водитель автобуса, угодившего в переход станции метро «Славянский бульвар» в Москве, Виктор Тихонов не признал своей вины, по его словам, он сделал все, что мог, чтобы предотвратить аварию, сообщает Газета.ru.

В Москве начался громкий судебный процесс над 59-летним водителем автобуса Виктором Тихоновым. Его обвиняют в совершении резонансного ДТП у станции метро «Славянский бульвар» 25 декабря 2017 года. В результате аварии погибли четыре человека, 11 получили травмы – двоим пострадавшим был причинен тяжкий вред здоровью.

«После того, как в зале Дорогомиловского суда, где проходит первое заседание по существу дела, прокурор зачитал обвинительное заключение, Тихонов заявил, что свою вину не признает», - говорится в сообщении.

Водителю грозит до семи лет лишения свободы: в СК России убеждены, что трагедия произошла именно из-за преступной небрежности водителя.

Трое потерпевших по делу об аварии рядом со станцией метро «Славянский бульвар» заявили иски о возмещении морального вреда на общую сумму 40,4 миллиона рублей. Однако они не были приняты Дорогомиловским судом Москвы. Ответчиками по ним были заявлены водитель Виктор Тихонов и Одинцовский ПАТП (пассажирское автотранспортное предприятие, филиал ГУП Московской области «Мострансавто».

Всего во время следствия потерпевшими признаны шесть человек. Это родственники четверых погибших пешеходов и два пешехода, получившие тяжкий вред здоровью. Общая сумма исков составляет более 22 миллионов рублей.

Сам водитель, который все это время находился под домашним арестом, заявил, что не виноват, и в очередной раз попросил прощения. Он утверждает: как ручной, так и ножной тормоз были неисправны, хотя экспертиза, на которую ушло полгода, и показала обратное.

«Я предпринял все, что я мог сделать, используя свой опыт работы, но избежать этого я не смог, у меня огромный опыт, более 10 лет работал наставником. Последние семь месяцев я не человек», - отметил Тихонов.

В итоге судебное заседание отложили после того, как одной из потерпевших в деле о ДТП стало плохо прямо во время заседания суда. Это произошло, когда гособвинение зачитывало пункт о травмах и увечьях погибших и пострадавших в результате аварии.

В декабре 2017 года Тихонов, управляя автобусом «ЛиАз» «Мострансавто», выехал на тротуар и, продолжив движение, съехал в подземный переход станции московского метро «Славянский бульвар». В результате наезда четыре человека погибли, еще двоим причинен тяжкий вред здоровью.