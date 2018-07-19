РИАМО – 19 июл. Недобросовестные работодатели могут воспользоваться возможностью увольнять сотрудников в связи с утратой доверия в российских коммерческих компаниях, если такие поправки будут введены в Трудовой кодекс, сообщил руководитель правового департамента Конфедерации труда России, член ассоциации «Юристы за трудовые права» Олег Бабич.

В министерстве труда и социальной защиты России задумались о внесении поправок в Трудовой кодекс. Предлагают разрешить увольнять «в связи с утратой доверия». Но разрешат это только для коммерческих предприятий. С таким предложением в министерство обратилось бизнес-сообщество.

«Подобная норма уже существует в законодательстве с самого начала в отношении определенных работников. Работодатель имеет право применять увольнение в связи с утратой доверия. Это касается работников, которые отвечают за материальные ценности, например, кассиры, экспедиторы и так далее. В отношении руководителей также применяется подобная норма», — сказал Бабич в эфире Радио «Комсомольская правда».

Он добавил, что распространение этой нормы на более широкий круг работников не является целесообразным и может быть очень опасным.

«Дело в том, что в этом случае работодатель сможет уволить любого работника по такому основанию просто потому, что так захотелось, и сказать «я ему больше не доверяю». И ничего ему доказывать будет не нужно. Понятно, что такой нормы допускать нельзя», — подчеркнул Бабич.

Нововведение, как пояснили авторы идеи, поможет бороться с промышленным шпионажем и недобросовестной конкуренцией, а также поспособствует сохранности интеллектуальной собственности.