РИАМО – 19 июл. Компания Google пообещала, что сделает операционную систему Android платной, если власти Евросоюза заставят корпорацию оплатить штраф в размере 4,3 миллиарда евро, сообщает Федеральное агентство новостей.

«О таких мерах заявил глава Google Сундар Пичаи. Он пояснил, что сейчас ОС предоставляется бесплатно для таких компаний, как Samsung, HTC, Sony, Xiaomi, Meizu, Huawei, Lenovo. Реализовать такую модель удается благодаря тому, что на Android предустановлены сервисы и приложения Google, в частности, браузер Chrome и поисковая система Google», - говорится в сообщении.

Большой штраф американской корпорации в Европе назначили именно за «навязывание» сервисов Google. Европейские власти обвиняют компанию в злоупотреблении доминирующим положением на рынке приложений для мобильных устройств Android.

Как отметил Пичаи, в том случае, если европейские власти заставят Google выплатить штраф, ОС Android придется сделать платной не только для крупных компаний, но и для независимых разработчиков.

Он подчеркнул, что с предъявленными обвинениями не согласен, заявление с разъяснением позиции Google он опубликовал в Сети.