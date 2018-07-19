РИАМО - 19 июл. Сильный дождь продлится в Москве до ночи 20 июля, жителям и гостям столицы рекомендуется без необходимости не выходить на улицу, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

Ранее Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень опасности погоды из-за грозы, дождя и сильных порывов ветра до 17 метров в секунду в Москве и Подмосковье на четверг.

«По прогнозу синоптиков Росгидромет, вечером 19 июля с сохранением ночью 20 июля в Москве ожидается очень сильный дождь. Рекомендуется без необходимости не выходить на улицу и воздержаться от поездок на транспорте», - говорится в сообщении.

Москвичам также рекомендовали не укрываться под деревьями, во временных строениях и под шаткими конструкциями. Также не следует пытаться самостоятельно преодолеть подтопленные участки.