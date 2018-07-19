РИАМО – 19 июл. Международная платежная система MasterCard планирует уже осенью 2018 года начать тестировать selfie pay, с помощью которой можно оплатить покупки при моргании в видеокамеру любого мобильного устройства, сообщает ТАСС.

«Пилотировать данное решение надеемся в районе ноября этого года с кредитными организациями», - сказал вице-президент по развитию бизнеса и цифровых платежей MasterCard в регионе быстро развивающихся европейских рынков Михаил Федосеев, отметив, что массовое внедрение технологии в России и в мире планируется на начало следующего года.

Он добавил, что данное решение может быть интегрировано в любое приложение, в котором человек может совершать покупки или иные финансовые операции.

«Человек заходит один раз в соответствующее приложение, оставляет селфи с морганием (это способ аутентификации), и потом каждый раз, когда он заходит и хочет что-то купить, появляется режим видеокамеры, где нужно просто моргнуть и тем самым подтвердить личность, и затем совершить покупку», - отметил он.

Топ-менеджер подчеркнул, что данное решение будет доступно для любого мобильного устройства с видеокамерой и может работать как в интернет-приложениях, так и в магазинах.

По его словам, согласно опросу компании, в Европе 94% респондентов готовы и хотят оплачивать покупки именно таким способом.