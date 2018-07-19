РИАМО – 19 июл. Президент США Дональд Трамп рассказал, что с нетерпением ждет новой встречи с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает Газета.ru.

«Саммит с Россией был большим успехом за исключением реальных врагов народа — фейковых СМИ. Я с нетерпением жду нашей второй встречи, чтобы реализовать новые темы переговоров», — написал Трамп в Twitter.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что фейковые СМИ хотят конфронтации с Россией.

Также Трамп написал в своем аккаунте, что встреча с Путиным была «большим успехом», который пытаются очернить в СМИ.

Встреча Путина и Трампа прошла в Хельсинки 16 июля.

Путин и Трамп в первый раз провели переговоры 7 июля 2017 года на полях саммита G20 в Гамбурге. В ноябре того же года на саммите АТЭС во Вьетнаме полноценной двусторонней встречи лидеров не произошло, однако Путин и Трамп пообщались в кулуарах форума и одобрили совместное заявление по Сирии.

Кроме того, за полтора года с момента вступления Трампа в должность президента США у них с Путиным состоялось несколько телефонных разговоров.