РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 июл. В подмосковном Королеве жителям улицы Станционной разъяснили порядок изъятия земельных участков, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В четверг в горокруге прошла встреча жителей улицы Станционной, чьи дома попадают в зону расширения автодороги, с представителями Дирекции дорожного строительства Правительства Московской области и ООО «Горкапстрой», которое проводит проектные работы. Встреча прошла по просьбе жителей под руководством руководителя городской администрации Юрия Копцика.

«К решению каждой проблемы и каждого вопроса мы подойдем индивидуально. Нельзя для всех правообладателей найти один шаблон решения. Поэтому сегодня (19 июля – ред.) мы собрались таким составом, чтобы вместе обсудить все проблемы и жители смогли задать волнующие их вопросы. Уже решено, что сотрудники, которые проводят замеры, должны приходить на территорию собственников только после предварительного уведомления, при себе иметь документы, заверенные госучреждением, а главное – подойти при осуществлении изъятия собственности индивидуально к каждому владельцу», – сказал Копцик.

Для более оперативного решения всех возникающих вопросов и консультирования жителям было предложено создать общий чат в одном из мессенджеров, а также открыть «горячую линию», по которой можно быстро получить консультацию.

Кроме того, в ближайшую неделю будет проведена еще одна встреча с представителями регистрационной палаты и БТИ, которые будут непосредственно заниматься оценкой имущества. Расширение улицы неизбежно, оно предусмотрено схемой территориального развития Московской области и проводится на территории многих муниципалитетов для улучшения транспортного сообщения в регионе. Но городские власти делают все возможное, чтобы жители не остались с проблемами один на один и переезд для них был минимально болезненным.