РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июл. В Подольске комитет по культуре и туризму отныне сможет не просто рекомендовать, но и требовать от собственников содержать в надлежащем виде здания-памятники, представляющие историческую ценность, на территории горокруга, сообщила «РИАМО в Подольске» зампред комитета Светлана Подкина.

Депутатский корпус в четверг принял внесение изменений в положение о комитете по культуре и туризму администрации Подольска. Если раньше комитет занимался только сохранением, использованием, популяризацией объектов культуры и обеспечением доступа к культурным ценностям, то теперь его полномочия расширены. Сотрудников администрации наделили обязанностью по созданию благоприятной среды для развития культурно-просветительского туристического обслуживания населения. Они будут следить за состоянием памятников местного значения. В 2017-2018 годах в Росреестр внесли 17 памятников, находящихся на территории Подольска.

«Полномочия расширились, теперь мы можем от пользователей зданий культурно-исторического наследия требовать содержать их в надлежащем виде согласно законодательству, а раньше только рекомендовали. Также будем пытаться заложить в бюджет денежные средства на их содержание», – сказала Подкина.

Власти муниципалитета будут следить за сохранностью зданий, их популяризацией, доступностью для инвалидов. Проводить историко-культурную экспертизу, организовывать исследования, следить за наличием информационных надписей и обозначений.

«Каждому пользователю написали письмо, в котором напомнили, что их учреждения находятся в зданиях-памятниках культурно-исторического наследия. Например, главному врачу Подольской городской клинической больницы Вардану Геворкяну, где находятся приемный покой земской больницы 1910 года, госпитальное родильное отделение и дом персонала земской больницы 1980-1982 годов. Ремонт этих зданий теперь можно делать только на основании задания и разрешения на проведение работ. Просто так отремонтировать памятник культурного наследия невозможно», – добавила Подкина.

Также комитет по культуре оповестил всех пользователей, что здания помещены в Госреестр в 2017-2018 годах. Таких зданий в Подольске 17, из них девять находятся в муниципальной собственности.