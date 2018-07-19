РИАМО – 19 июл. Международные резервы России выросли за неделю на 700 миллионов долларов и на 13 июля составили 460,3 миллиарда против 459,6 миллиарда долларов на 6 июля, сообщает Газета.ru.

«Международные резервы на 13 июля составили 460,3 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 700 миллионов долларов или на 0,2%, в результате приобретения валюты в рамках бюджетного правила», — говорится в сообщении.

Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства.