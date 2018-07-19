РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июл. Жители СНТ «Березки-4» в микрорайоне Климовск Подольска, которые больше года не могут подключить электричество, 12 августа проведут собрание и планируют выбрать нового председателя, сообщила «РИАМО в Подольске» член товарищества Нина Чернышова.

Проблема садоводческого некоммерческого товарищества «Березки-4» заключается в том, что больше года жители не могут провести электроэнергию. Они вынуждены пользоваться генераторами или аккумуляторами. Однако на проведение электрификации средства собраны, с подрядчиком договор заключен, а света нет. Одни обвиняют некомпетентную подрядную организацию, а другие сетуют на бездействие председателя.

«Сегодня (19 июля – ред.) члены СНТ, которые настаивают на смене руководства, встретились с городскими властями. Председатель на встречу не явился. Администрация пообещала помочь в проведении общего отчетно-выборного собрания, предоставив нам для этого подходящее помещение 12 августа», – сказала Чернышова.

Она отметила, что один из главных вопросов на повестке дня будет касаться выбора нового председателя.

По словам представителя администрации, власти округа не могут вмешиваться в деятельность СНТ, так как это запрещено законодательством. Однако они помогут в проведении собрания 12 августа, предоставив помещение.

«К сожалению, сегодня (19 июля – ред.) встретиться с администрацией я не смог, однако в ближайшие дни обязательно найду на это время. По поводу переизбрания, могу сказать, что мы договаривались провести собрание 29 августа, а про 12 число я слышу впервые. Для того, чтобы выбрать нового председателя необходимо, чтобы ревизионная комиссия проверила отчетность. В любом случае, если большинство проголосует за кого-то другого – не страшно, я передам все документы», – отметил председатель данного СНТ Михаил Михайлов.