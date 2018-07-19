РИАМО - 19 июл. Неделя в Подмосковье и Москве завершится дождями, прогремят грозы, и ожидается усиление ветра до 12-17 метров в секунду, дождей станет меньше в начале следующей недели, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«С началом новой недели циклон постепенно будет отходить, атмосферное давление начнет расти. Местами возможны кратковременные дожди. Ночью прогнозируется 15-20 градусов, днем – 22-27», — говорится в сообщении.

До этого 20 июля ожидается местами сильный дождь, гроза с порывами ветра до 12-17 метров в секунду, ночью в столице будет 18-20 градусов, в области – 15-20, днем — 24-26 и 23-28 соответственно.

«В субботу и воскресенье ночами местами будут идти небольшие дожди, температура 18-20 градусов в Москве и 15-20 градусов по области. Днем пройдут кратковременные дожди, местами гроза. Пока еще ветрено, местами порывы ветра будут достигать 12-17 метров в секунду», — добавляется в сообщении.

Максимальная температура в выходные — 25-27 градусов в Москве и 24-29 по области.