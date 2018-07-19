РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 июл. Тележурналиста из Красногорска Марата Сетдикова включили в состав общественной палаты Московской области, сообщил председатель общественной палаты городского округа Владимир Тонкоев.

Заседание общественной палаты Красногорска прошло в четверг. В повестку дня вошли шесть вопросов.

«Городской округ Красногорск выдвинул нескольких кандидатов в общественную палату области. Сегодня (19 июля – ред.) мы получили подтверждение, что Марат Сетдиков вошел в состав этого общественного органа. Это только приветствуется, что заместитель председателя палаты округа стал еще и членом региональной палаты. Мы работаем по планам ОП области (Московской – ред.), и хорошо, когда есть взаимосвязь», – сказал Тонкоев.

В свою очередь, Сетдиков отметил, что намерен совмещать работу в муниципальной и региональной общественных палатах.