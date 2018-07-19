На 88-м километре МКАД перекрыты две полосы движения из-за утечки кислоты из автомобильной цистерны, проезжую часть планируют помыть.
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На 88-м километре МКАД перекрыты две полосы движения из-за утечки кислоты из автомобильной цистерны, проезжую часть планируют помыть.
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