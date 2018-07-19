РИАМО - 19 июл. Загруженность дорог Москвы вечером во вторник составила девять баллов из десяти возможных, ливень парализовал движение на Садовом кольце, Третьем транспортном и частично на МКАД, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки».

В четверг в Москве прошел сильный ливень. Ранее синоптики предупреждали горожан о грозе, дожде и сильных порывах ветра до 17 метров в секунду.

На некоторых участках Садового кольца скорость движения потока упала до 5 километров в час. Традиционно в пробках стоит весь центр, в частности, Пречистенская, Кремлевская и Москворецкая набережные. Затруднения также зафиксировали на Новом Арбате, Большой Лубянке, Новой и Старой площадях.

В вечерний час пик водителей призвали пользоваться городским транспортом.

Согласно данным сервиса, к 20:00 уровень загруженности дорог должен снизиться до 6 баллов.