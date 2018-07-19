РИАМО - 19 июл. На 88-м километре МКАД перекрыты две полосы движения из-за утечки кислоты из автомобильной цистерны, проезжую часть планируют помыть, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Центра организации дорожного движения столицы.

«Сейчас на МКАД всю кислоту собрали, перелили в другую цистерну и увезли. Но две полосы остаются перекрытыми, потому что там ожидается помывка полос», - сказал собеседник агентства.

В четверг днем на 88-м километре МКАД произошла утечка кислоты из автомобильной цистерны. На месте происшествия работает мобильная лаборатория ГУ МЧС России по Москве. Угрозы жизнедеятельности нет. Информации о пострадавших не поступало.

Видео с места утечки кислоты на МКАД в Москве>>