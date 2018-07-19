РИАМО - 19 июл. За две смены по льготным путевкам правительства Москвы отдохнули 15 066 детей и сопровождающих их взрослых, говорится в сообщении пресс-службы «Мосгортура».

«В загородных лагерях с «Мосгортуром» отдохнули 3 320 московских школьников, а на семейных базах — 10 580 детей в сопровождении взрослых. Также «Мосгортур» организовал отдых для 1 166 детей-сирот из московских детских домов», - говорится в сообщении.

По словам гендиректора предприятия Василия Овчинникова, безопасность детского отдыха остается приоритетом «Мосгортура». Во всех лагерях, где отдыхают московские школьники, работает круглосуточная охрана и система видеонаблюдения. На отдых дети отправляются с «московскими вожатыми», в обучении которых участвовали сотрудники МВД и МЧС.

«Кроме того, мы в круглосуточном режиме отслеживаем обращения детей и родителей, и в случае необходимости выезжаем с проверкой на базу отдыха. Такая система дает свои результаты – за две смены мы не зафиксировали чрезвычайных происшествий», — отметил он.

Дети отдыхают в 15 загородных лагерях и на 29 семейных базах, которые расположены в Краснодарском и Ставропольском краях, Республике Крым, Центральной России, Подмосковье и Белоруссии.