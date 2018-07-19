РИАМО - 19 июл. Вечером в четверг в Московском регионе может пройти град, также ожидаются грозы, усиление ветра, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Погоду в Москве и области будет определять атмосферный фронт южного циклона. При сплошной облачности пройдет дождь, местами сильный, возможны гроза и град», — говорится в сообщении.

Максимальная температура в регионе составит плюс 21 градус, порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду.

В четверг в Москве прошел сильный ливень. Ранее синоптики объявили в Подмосковье и Москве «желтый» уровень опасности из-за грозы, ветра и дождя.