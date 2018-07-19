РИАМО - 19 июл. Министерству культуры РФ для установки охранного телевидения в Третьяковской галерее выделят почти 30 миллионов рублей, соответствующее распоряжение правительства Российской Федерации опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Выделить Минкультуры России из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2018 году бюджетные ассигнования в размере 28,9 миллиона рублей в целях закупки и установки современной системы охранного телевидения в зданиях федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Всероссийское музейное объединение «Государственная Третьяковская галерея»», – говорится в документе.

Выделение этих средств позволит дооснастить необходимым оборудованием три здания и одно фойе галереи.

Вечером 25 мая в Третьяковской галерее мужчина нанес по картине Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван…» несколько ударов металлической стойкой ограждения. Холст оказался прорван в трех местах, от падения стекла сильно пострадала рама.

Следствие оценило ущерб полотну художника Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» в Государственной Третьяковской галерее в 30 миллионов рублей.

Картина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» является признанным шедевром мирового значения, одним из самых знаменитых и востребованных зрителем произведений русского искусства. Произведение включено в состав Музейного фонда РФ. Картина была приобретена в 1885 году основателем Третьяковской галереи, московским купцом Павлом Михайловичем Третьяковым у автора с передвижной выставки.