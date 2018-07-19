РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 19 июл. В Кузьминском лесопарке подмосковных Котельников 22 июля проведут мастер-класс по скандинавской ходьбе, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации муниципалитета.

«Двадцать второго июля в Кузьминском лесопарке Котельников пройдет мастер-класс по скандинавской ходьбе. Начало в 16:00», - говорится в сообщении.

Мастер-класс проведет «Спорткомплекс Котельники» совместно с советом ветеранов Великой Отечественной войны имени Кананиной. Участвовать могут все желающие.

«Пятерых самых активных участников ждут подарки», - заключается в сообщении.

Скандинавская ходьба (ходьба с палками) – это вид физической активности, где используется особая техника ходьбы при помощи специальных палок, а также определенная методика проведения занятий. Во время занятий задействуются 90% мышц тела, энергозатраты составляют примерно 650 килокалорий в час.