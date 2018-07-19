РИАМО (РЕУТОВ) - 19 июл. Федеральный бюджет намерен профинансировать реконструкцию пожарной части в городе Реутове, ожидается поступление около 400 миллионов рублей, сообщил глава города Станислав Каторов.

В четверг глава Реутова лично посетил объект.

«В этом (2018 году – ред.) году здесь начали реконструкцию. Федеральное финансирование порядка 400 миллионов рублей позволит построить в пожарной части Реутова новые объекты, соответствующие вызовам времени. Здесь будет благоустроена территория, появятся новые мойки и ангары для машин. Кроме того, к 2020 году увеличится и количество пожарной техники – с 8 до 16», – сказал Каторов.

По данным Реутовского информагентства, пожарная часть на улице Победы, 33 была открыта в 1981 году. В Реутове базируются 63 единицы инженерной, аварийно-спасательной и пожарной техники, штат подразделения составляет 111 человек. Есть водолазный отряд. В части открыт музей истории пожарного дела и его развития в городе. Благодаря агитационно-пропагандистской работе число возгораний в Реутове за последние годы существенно уменьшилось.