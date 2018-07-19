РИАМО - 19 июл. В подмосковных Мытищах после капитального ремонта дорожного покрытия открыли проезд по Угольной улице, дорогу расширили до трех полос, произвели полную замену освещения, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Ранее основной проблемой обновленного участка трассы было частое подтопление. Решить ее удалось за счет поднятия основания дороги почти на метр, а также установки дождеприемных решеток и специальных колодцев.

«Дорога на Угольной была построена к Олимпиаде-80. На тот момент предполагалось, что она будет временной. Строили быстро, ливневку не провели, подходящее основание не сделали. В результате - постоянные разрушения, подтопление дороги, огромное количество жалоб», - сказал глава городского округа Мытищи Виктор Азаров.

По прежней схеме возобновились движение автобусов муниципального маршрута №6 станция «Мытищи» – улица Угольная. В перспективе – благоустройство прилегающей территории и строительство тротуара.

Еще один важный объект на улице Угольной в Мытищах находится на завершающей стадии готовности. Это водозаборный узел, который позволит повысить качество питьевой воды. Специалисты уже приступают к пуско-наладочным работам. Срок завершения строительства - сентябрь текущего года. Практически 25% жителей городского округа Мытищи будут получать воду из ВЗУ на Угольной, оборудованного станцией обезжелезивания и бактерицидными установками.