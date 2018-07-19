РИАМО - 19 июл. В Коломенском управлении социальной защиты населения по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева была проведена встреча с лидерами общественных организаций округа, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

В ходе встречи в управлении социальной защиты руководителям общественных организаций рассказали о вводимых с 1 августа и с 1 сентября льготах на проезд в железнодорожном транспорте и столичном общественном транспорте.

«Встреча была посвящена разъяснению предоставления новых льгот отдельным категориям жителей Московской области», - сказал глава Коломенского городского округа Денис Лебедев.

Также на встрече были разъяснены особенности получения льгот. Общественники получили листовки с необходимой информацией. Также памятки будут раздаваться на последующих встречах с льготниками. Кроме того, в МФЦ каждому заявителю будут давать памятку о новых льготах и способах их получения.