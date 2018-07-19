РИАМО - 19 июл. В Домодедове суд вынес приговор по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии, в котором погибли три человека, мужчину приговорили к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Домодедовский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении гражданина Республики Беларусь Ивана Теплякова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

«Приговором суда Тепляков осужден к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года. Приговор в законную силу не вступил», - говорится в сообщении.

Суд установил, что ночью 1 сентября 2017 года Тепляков, управляя автопоездом с полуприцепом, двигаясь по 46 километру автодороги М-4 «Дон», нарушил правила дорожного движения, не принял возможные меры к снижению скорости и допустил столкновение с автомобилем Toyota. В результате ДТП водитель и двое пассажиров данной автомашины, в том числе несовершеннолетний ребенок, погибли.