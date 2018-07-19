РИАМО – 19 июл. В Кратове Раменского района на спортивной базе «Сатурн» начался учебно-тренировочный сбор для подмосковных судей, организованный Федерацией хоккея Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Мероприятие проходит под руководством председателя Судейского комитета подмосковной федерации Александра Шелянина и действующих судей Континентальной хоккейной лиги Сергея Шелянина и Сергея Беляева. В сборе, впервые проходящем в Раменском районе, участвуют более 40 арбитров, которые обслуживают различные соревнования, начиная от детских турниров и спартакиад, и заканчивая матчами Молодежной и Высшей хоккейных лиг.

«В ходе сбора судьи используют одно из футбольных полей базы, на котором в том числе сдадут итоговое тестирование по физической подготовке в заключительный день. В пресс-центре будут проведены теоретические занятия и тест на знания хоккейных правил. Тренировки на льду и в тренажерном зале пройдут во Дворце спорта «Борисоглебский» в Раменском. Учебно-тренировочный сбор закончится 22 июля», – говорится в сообщении.

По словам министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова, база в Кратове – один из главных тренировочных центров Подмосковья, входит в программу наследия чемпионата мира по футболу, во время которого там располагалась сборная Португалии.

«Турнир закончился, но база уже по полной программе используется для внутрироссийских соревнований. Сейчас предсезонный сбор в Кратове проводит красноярский футбольный клуб «Енисей». Теперь к футболистам присоединились хоккейные судьи, проходящие обучение. Помимо нее, для тренировок арбитров задействован и Дворец спорта «Борисоглебский» в Раменском, который также, как и Кратове, может принять разные виды спорта», – подчеркнул Терюшков.