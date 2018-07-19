РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 19 июл. В подмосковных Котельниках на Кузьминской улице установят площадку для раздельного сбора отходов, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации муниципалитета.

«Между домами №№13 и 15 на Кузьминской улице в Котельниках обустраивается площадка для раздельного сбора мусора. Всего будет установлено порядка 10 контейнеров под пластик и стекло, для сухого и мокрого мусора», – говорится в сообщении.

В 2019 году в Подмосковье планируется внедрить раздельный сбор мусора в формате двухконтейнерной системы: один для сухого мусора, второй – под «мокрые» бытовые отходы. Предполагается, что сортировочная станция, которая по планам инвесторов должна появиться на мусороперерабатывающем комплексе в Сахарове, будет досортировывать мусор и отправлять вторсырье на переработку.