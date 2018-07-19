За прошедшие пять лет в Подмосковье построили около 400 современных детских садов, чтобы ликвидировать острую нехватку свободных мест в дошкольных учреждениях. Теперь приоритетными задачами в регионе объявлены ликвидация второй смены в школах и очередей в детских садах. О том, как изменилась система образования в Подмосковье за прошедшие пять лет и какие задачи стоят перед ней в ближайшей перспективе, читайте в материале РИАМО.

Прощайте, очереди

© сайт администрации Люберец

Совсем скоро очереди в детский сад в Подмосковье окончательно уйдут в прошлое. Строительство дошкольных учреждений сегодня в приоритете у региональных властей. Именно нехватка детских садов была одной из наиболее острых проблем в сфере образования Подмосковья в 2013 году, когда Андрей Воробьев принял на себя руководство областью. Тогда очередь в дошкольные образовательные учреждения составляла около 40 тысяч детей от трех до семи лет.

Сегодня в целом программа строительства детских садов выполнена.

«Почти 400 современных, красивых, уютных детских садов мы построили. Мы знаем, где проблема еще остается, это быстрорастущие города: Балашиха, Красногорск, Одинцово и Подольск. В следующие пять лет мы продолжим реализовывать эту программу, чтобы свести на нет очередь в детские сады для детей от 3 до 7 лет», − рассказал во время своего ежегодного обращения к жителям региона губернатор.

Одновременно со строительством новых детских садов региональные власти займутся ремонтом муниципальных дошкольных учреждений. В общей сложности планируется отремонтировать более сотни садиков за ближайшие три года. Цель − максимально приблизить условия в старых садах к новым, построенным по президентской программе.

Новые детские сады в Подмосковье строятся с учетом самых современных мировых стандартов. К примеру, детский сад №44, открывшийся в Красногорске, может похвастаться сенсорной комнатой, музыкальным и двумя физкультурными залами, медицинским блоком и прачечной. В учреждении создана безбарьерная среда для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Здоровое Подмосковье: что изменилось в здравоохранении региона за 5 лет >>

Больше школ

За пять лет в Подмосковье было построено 100 школ.

«За следующие пять лет должны построить еще 200 школ», − отмечает Воробьев.

При этом в Подмосковье строится ежегодно 20−27 школ. В этом году новые школы и детсады будут введены в эксплуатацию в 20 муниципальных образованиях Подмосковья.

По данным пресс-службы Минстроя Московской области, до конца 2018 года в Подмосковье введут в эксплуатацию девять школ и блоков начальных классов на 4509 мест, из них уже введена в эксплуатацию одна школа на 880 учащихся. Также планируется ввести 18 детсадов на 3365 мест, из них три объекта на 760 мест уже готовятся к торжественному открытию.

Объекты образования строятся в следующих муниципальных образованиях: Балашиха, Ивантеевка, Истра, Котельники, Коломна, Красногорск, Химки, Лосино-Петровский, Лобня, Подольск, Мытищи, Дмитров, Наро-Фоминск, а также в Лотошинском, Одинцовском, Солнечногорском, Сергиево-Посадском, Серпуховском и Щелковском районах, Богородском городском округе.

К тому же расширяются и действующие учреждения. Так, в Мытищах, Лобне и в Медвежьих озерах в ближайшем будущем будут возведены современные пристройки к старым школам.

Все объекты строятся в Подмосковье в рамках государственной программы «Образование Подмосковья» на 2017−2025 годы за счет бюджетов региона и муниципальных образований, а также за счет внебюджетных средств.

Как выбрать школу >>

Второй смене − отбой!

© Фото, пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области

Полная ликвидация второй смены − одна из самых злободневных задач Подмосковья на ближайшие годы. Сегодня новые школы возводят в первую очередь в тех городах области, где во вторую смену учатся более 10% школьников.

«Подмосковье – растущий регион, плюс 100 тысяч жителей приезжают каждый год, 45 тысяч из них это школьники. Пока дефицит у нас составляет 6,5%. Это 53 тысячи детей, которые ходят во вторую смену. Стратегическая задача – максимально сократить вторую смену», − отметил Воробьев.

Самыми проблемными муниципалитетами в этом плане пока остаются Лыткарино, Котельники, Подольск и Ивантеевка.

Масштабная программа по строительству школ реализуется как за бюджетные деньги из федерального и регионального бюджетов, так и за счет средств инвесторов.

Как изменится школьный учебник: от книги до виртуальной среды>>

Запись в школу − онлайн

В 2016 году в Подмосковье заработала новая услуга − запись ребенка в 1 класс через Интернет. Возможность подать документы онлайн была введена для удобства родителей и сокращения времени на подачу заявления. Подать заявление можно в электронном виде через портал госуслуг Московской области (uslugi.mosreg.ru), приложив к заявлению необходимые скан-копии документов.

Во время записи можно увидеть актуальное количество мест в выбранной школе. После успешной подачи электронного заявления родителям следует подойти в школу в течение трех дней с оригиналами документов.

За весь 2016 год в режиме онлайн было записано в школу 10,2 тысячи подмосковных детей. В 2017 году было подано почти 30 тысяч заявлений через областной портал государственных и муниципальных услуг.

По данным первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой, наиболее активно электронным сервисом пользовались родители в Ленинском районе, Химках, Балашихе, Дубне и Мытищах.

С 2017 года у родителей Подмосковья появилась возможность записать в 1 класс ребенка, не проживающего на закрепленной территории. Главное − уточнить наличие свободных мест в образовательной организации.

Как записать ребенка в школу в Подмосковье >>

Профессия – вместе с аттестатом

По мнению Воробьева, образование – это прежде всего привязка к рынку труда. Поэтому целевой набор в колледжи области увеличен до 7,5 тысячи студентов, которым гарантируется трудоустройство.

«Молодой человек приходит в колледж и уже понимает: где, на каком оборудовании он будет работать, сколько он будет получать и какие у него перспективы», − считает губернатор.

Сегодня в Подмосковье реализуется проект для школьников «Путевка в жизнь», который позволит вместе с аттестатом получить сертификат об окончании профессиональных курсов. Уже с сентября этого года воспользоваться им смогут около 7 тысяч школьников. Обучаться они будут 46 профессиям. На эти цели выделено почти 12 миллионов рублей. Программа коснется школьников 57 муниципальных образований Московской области.

По сообщению зав. отделом подготовки рабочих кадров и допобразования управления развития профобразования регионального минобразования Инны Сорокиной, между школами и колледжами заключено 346 договоров, в проекте участвуют 52 организации профессионального образования.

За три года школьники прослушают программу, которая рассчитана на 216 часов, однако в этом году курс будет длиться только четыре месяца, говорит она.

Профильные уроки планируется проводить на базе колледжей и техникумов, которые находятся рядом со школами, так как у них есть необходимые лицензии, лаборатории и преподаватели.

С целью трудоустройства своих учащихся колледжи Подмосковья открывают у себя профильные кафедры РКК «Энергия», «Кнауф», МОЭСК, «Шереметьево», «Мерседес» и других ведущих компаний, которые затем набирают выпускников к себе на работу.

Летчики, ученые, дипломаты: кого готовят лучшие школы Подмосковья >>