РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июл. В подмосковном Подольске планируют потратить более 4 миллионов рублей на установку ограждений на четырех муниципальных кладбищах в 2018 году, сообщается на сайте госзакупок.

По данным технического задания, опубликованного на сайте, муниципальное казенное учреждение «Уполномоченный центр в сфере похоронного дела» является заказчиком закупки на установку ограждений на муниципальных кладбищах Подольска. Подрядная организация определится по итогам аукциона в электронной форме 30 июля. Начальная (максимальная) цена контракта – 4 038 475,76 рублей. Средства планируется выделить из бюджета городского округа.

Ограждения появятся на кладбищах «Толбино», «Матвеевское», «Сынково» и «Покров». Высота заборов должна быть 2,20 метров. После заключения контракта подрядная организация должна будет завершить работы до 31 октября.