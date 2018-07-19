РИАМО - 19 июл. В Москве наградили врачей и заместителей руководителей органов исполнительной власти субъектов РФ, отвечавших за медицинское обеспечение мероприятий чемпионата мира по футболу, передает корреспондент РИАМО в четверг.

Награждение провела министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, которая подвела итоги чемпионата мира.

«За время проведения чемпионата было около 15 тысяч обращений. Из них более 1,3 тысячи детей, 587 членов семей (сотрудников – ред.) FIFA, включая 57 спортсменов и более 300 представителей СМИ. В 92% случаев помощь была оказана на месте, соответственно 8% эвакуировано в стационары», - сказала Скворцова.

Она добавила, что за время проведения чемпионата мира из 15 тысяч обратившихся за помощью людей госпитализированы 277 человек. В 36% случаев это обострение хронических заболеваний, в 29% случаев мелкие травмы и в 19% случаев сосудистые и сердечно-сосудистые нарушения.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходили с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.