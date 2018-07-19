РИАМО - 19 июл. Конструкцию памятника Пушкину и Крылову в Пушкинском районе Московской области могут изменить таким образом, чтобы там больше не застревали дети, сообщил РИАМО директор МБУ «Пушкинский аварийно-спасательный отряд» Олег Голубь.

«Я попросил главу города Пушкино (Сергея Гулина – ред.) рассмотреть вопрос о консультации со скульптором, чтобы внести изменения в конструкцию памятника. Может быть, добавят какой-нибудь закрывающий элемент, чтобы дети туда не пролезали», - сказал Голубь.

Ранее 6-летний мальчик оказался плотно зажат между бронзовыми фигурами двух поэтов – Пушкина и Крылова, чтобы помочь ему выбраться, пришлось вызывать спасателей. Ребенок играл на памятнике классикам русской литературы, поскользнулся и оказался зажатым. Причем это не первый подобный инцидент.

Памятник был открыт в августе 2004 года, он располагается на Советской площади.