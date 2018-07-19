РИАМО – 19 июл. Начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева проинспектировала качество установки детских площадок в Балашихе, проведенную в этом направлении работу она оценила на «пятерку», говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Во время инспекционной проверки вместе с первым заместителем главы Балашихи Алексеем Ковалем, представителями городской администрации и подрядными организациями Витушева осмотрела содержание территории на Парковой улице и проспекте Ленина, благоустройство дворов, а также территорию парка «Пехорка», где оценила работы по его реконструкции.

«Мы проинспектировали обычные дворы и комплексно благоустроенные. Детская игровая инфраструктура в Балашихе хорошо развита – на территории округа нет бесхозных детских площадок, ликвидированы все травмоопасные подвесы на качелях. Здесь новые построенные после 2013 года площадки, практически на всех из них мягкое ударопоглащающее покрытие, они огорожены и их состояние вполне приличное, а те, которые установлены в 2017 году – вообще сделаны на высоком уровне. Я считаю, что эта работа делается в Балашихе на пятерку», – сказала Витушева.

Она добавила, что также в комплексно благоустроенных дворах Балашихи присутствуют все необходимые шесть элементов, в частности зеленая зона, освещение, увеличенные парковочные места с дорожной разметкой.

«Сорок семь дворов на комплексное благоустройство заявила администрация на этот (2018 год – ред.) год, и все они делаются. 42 двора были сделаны в прошлом (2017 году – ред.) году. Если так пойдет и дальше, то в течение двух лет мы с вами увидим все дворы городского округа комплексно благоустроенными на высоком уровне, как это требует наш губернатор», – отметила Витушева.

Ранее глава Балашихи Сергей Юров сообщил, что в 2018 году в программу губернатора по комплексному благоустройству дворовых территорий вошло 47 дворов, из которых 24 были отобраны голосованием на портале «Добродел», еще 23 – по обращениям жителям, поступившим в адрес главы городского округа. На работы выделено порядка 500 миллионов рублей.

С 2014 года по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева по комплексному благоустройству дворов в Балашихе было благоустроено 213 дворовых территорий.