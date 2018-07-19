РИАМО – 19 июл. Первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев сообщил, изменение пенсионной системы в России получит широкое обсуждение, передает агентство Regnum.

«Правительство внесло предложение по сохранению пенсионной системы, по сохранению ее смысла. <…> Нам предстоит широкое обсуждение, мы понимаем, что решение не может быть принято в одиночку», – сказал Исаев.

Депутаты Госдумы в четверг утвердили документ для дальнейшего рассмотрения, которое начнется месяцем позже положенной даты: вместо 18 августа — 24 сентября.

В ходе первого чтения парламентарии принимают лишь базовые параметры документа. Во время последующих рассмотрений анализируется и изменяется содержательная часть законопроекта, а также его детали и нюансы. На третьем этапе, если возникли серьезные разногласия, депутаты могут вернуть закон на стадию предыдущего чтения.

Законопроект об изменении пенсионной системы, в частности, предусматривает постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно. В результате пенсионного маневра, по словам министра труда и соцзащиты РФ Максима Топилина, пенсии будут проиндексированы темпами более чем в два раза выше инфляции.