РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 июл. В парке «Наташинские пруды» подмосковных Люберец 27 июля будет работать сферический кинотеатр, там покажут фильмы о космосе, сообщил «РИАМО в Люберцах» художественный руководитель городских парков Григорий Негин.

«Парки культуры и отдыха городского округа Люберцы совместно с компанией «Ростелеком» и «Мособлкино» приглашают 27 июля посетить сферический кинотеатр «Планетарий». Зрителям покажут фильмы о космосе, их ждет увлекательное путешествие в мир научной реальности, знакомство с планетами, звездами, созвездиями, затмениями и другими тайнами неизведанной вселенной», - сказал Негин.

Фильмы можно будет посмотреть с 16:00 до 19:00. Вход свободный. Возможна отмена сеансов, если будут плохие погодные условия.