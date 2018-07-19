РИАМО - 19 июл. По мнению застройщиков, экономические и рыночные факторы являются основными причинами, затрудняющими строительство в Москве, сообщил в четверг генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

«Первая тройка проблем, которые называют застройщики, - это монополизация рынка строительных услуг - 46%. На втором месте - неопределенность экономической конъюнктуры - 44% - и на третьем месте - недоступность кредитов - 42%», - сказал Федоров во время презентации опроса ВЦИОМ.

Он добавил, что 38% застройщиков беспокоит недостаток инвестиций, а также 36% респондентов волнует рост себестоимости оказываемых услуг.

«Недостаток квалифицированных рабочих - 25%, неэффективный налоговый режим - 20% и только ближе к концу первой десятки проблем 12% сказали, что больше всего мешают строить сложности с получением разрешительных документов», - отметил Федоров.

ВЦИОМ с 1 по 13 июня провел социологический опрос на тему: «Административные процедуры в сфере строительства: мнение московских застройщиков». Целью исследования являлось изучение отношения представителей компаний строительной отрасли к основным реформам по снижению административных барьеров в строительстве. Всего была опрошена 1 тысяча представителей бизнеса в сфере строительства.