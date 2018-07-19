РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 июл. Более 500 многодетных семей городского округа Люберцы с ноября 2016 года получили земельные участки в Раменском районе, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«С ноября 2016 года более 500 многодетных семей городского округа Люберцы получили земельные участки в Раменском районе. Напоминаем, что с целью оказания поддержки многодетным семьям, администрация Люберец оказывает услугу «Постановка многодетной семьи на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка» через портал государственных и муниципальных услуг (РПГУ)», – сказал Ружицкий.

Он уточнил, что для оформления услуги можно также воспользоваться «Электронным окном» в любом из отделов МУ «Люберецкий МФЦ».

«Для оказания услуги необходимы заявление о постановке многодетной семьи на учет для бесплатного предоставления земельного участка; документы, подтверждающие гражданство РФ всех членов семьи; документ, удостоверяющий личность; документ, подтверждающий регистрацию членов многодетной семьи на территории Московской области; выписка из домовой книги», – пояснил Ружицкий.

Он добавил, что также необходимо предоставить документы, подтверждающие родственные отношения членов многодетной семьи – копия свидетельства о браке/о расторжении брака/о смерти супруга/о рождении детей; документы, удостоверяющие личности всех членов многодетной семьи; в случае, если в семье есть дети, которые не учитываются в составе многодетной семьи, – сведения о них; выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества.

«Решение о постановке в очередь принимается в течение месяца», – добавил Ружицкий.