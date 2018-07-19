РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июл. Депутаты совета депутатов Подольска на очередном заседании утвердили новую методику расчета платы за вырубку зеленых насаждений, вместо единой суммы оплаты 10 589 рублей за вырубку одного дерева теперь будут платить от 8,5 до 24,5 тысяч рублей, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Заседание совета депутатов Подольска состоялось в четверг в здании администрации горокруга. Пятидесятую встречу вел председатель совета депутатов Дмитрий Машков, в ней приняли участие глава горокруга Николай Пестов. Доклад о новой методике расчета платы за вырубку зеленых насаждений и исчисления размера вреда, причиненного их уничтожением и повреждением на территории городского округа, представил замглавы администрации по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко.

«В настоящее время действует методика расчета, утвержденная постановлением администрации городского округа Подольск от 28 июня 2016 года. В соответствии с нею стоимость вырубки одного дерева составляет 10 589 рублей. В проекте новой методики минимальная сумма за вырубку одного дерева составит 8 588 рублей 25 копеек, максимальная сумма – 24 698 рублей. Она будет определяться в зависимости от вида дерева, а также от его диаметра», – сказал Лукьяненко.

Депутаты утвердили новую методику расчета. Ее разработали в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ, а также рекомендациями Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области. Методику будут применять для исчисления размера платежей, подлежащих внесению в бюджет муниципалитета за санкционированную вырубку, уничтожение зеленых насаждений и возмещение причиненного при этом вреда. Также по ней вычислят плату за незаконную вырубку, повреждение или уничтожение зеленых насаждений. Компенсационная стоимость зеленых насаждений рассчитана с учетом их действительной восстановительной стоимости и ценности.