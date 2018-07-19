РИАМО – 19 июл. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий правительству повышать экспортные пошлины на бензин до 90% от пошлины на нефть, сообщает Газета.ru.

Документ был принят Государственной думой 5 июля и одобрен Советом Федерации 13 июля 2018 года.

«Документ позволит кабмину до конца текущего года вводить вывозную таможенную пошлину на светлые нефтепродукты, товарный и прямогонный бензин в размере до 90%. Данным правом правительство сможет воспользоваться в случае роста цен на бензин, несмотря на достигнутые ранее договоренности с нефтяными компаниями», – говорится в сообщении.

Закон устанавливает, что ставки вывозных таможенных пошлин для легких и средних дистиллятов, бензола, толуола, ксилолов, масел смазочных, прямогонного и товарного бензина не должны превышать 90% ставки пошлины на нефть для всех календарных месяцев, приходящихся на период с 1 августа по 31 декабря 2018 года.