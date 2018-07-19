РИАМО - 19 июл. В московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» в четверг задержали свыше 20 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, во «Внукове» задержали шесть рейсов, в «Домодедове» шесть рейсов задержано, в «Шереметьеве» задержали 10 рейсов.

Данных по отменам и задержкам в подмосковном аэропорту «Жуковский» нет.

Ранее Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень опасности погоды из-за грозы, дождя и сильных порывов ветра до 17 метров в секунду в Москве и Подмосковье на четверг.

По прогнозам синоптиков, в четверг в Москве ожидаются кратковременные дожди, при этом местами сильные.