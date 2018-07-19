РИАМО - 19 июл. По итогам второго квартала 2018 года в Подмосковье подали более 38 тысяч заявлений на услуги земельно-имущественного блока, при этом доля заявлений в электронной форме достигла в среднем 92%, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«В среднем 92% заявителей Подмосковья предпочитают получать услуги земельно-имущественного блока в электронной форме – это подтвердили итоги второго квартала 2018 года: из 38337 заявлений 35200 поступили в госструктуры в электронном виде», – отмечается в сообщении.

Как отметил министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев, в некоторых муниципальных образованиях – в Черноголовке, Протвине и Молодежном – уже все заявки поступают через региональный портал госуслуг (РПГУ). Популярность электронных услуг во втором квартале выросла и в городских округах Долгопрудный, Реутов, Дзержинский и Красноармейск, где 98-99% заявлений жители подают через портал госуслуг. А в городских округах Ликино-Дулево, Лобня, Бронницы, Клин, Краснознаменск, Электрогорск, Кашира и Пущино с РПГУ приходят 81-88% заявлений.

«Предоставление государственных услуг населению – одно из важных направлений работы министерства, поскольку жителям области невозможно обойтись без оформления собственности. Задача государственных структур – сделать данный процесс простым, удобным и быстрым. Для обеспечения этой задачи 26 услуг по недвижимости были переведены в электронный вид, что дало возможность собственникам подавать документы на эти услуги прямо из дома», – отметил министр.

Для людей, которые не имеют доступа к интернету или соответствующих знаний, в МФЦ работают специальные окна, где сотрудники помогают завести личный кабинет и от имени заявителя оформляют необходимые заявки.

Самые востребованные у населения услуги – предоставление земли в аренду и собственность без проведения торгов, предварительное согласование предоставления земельного участка и выдача разрешения на размещение объектов.