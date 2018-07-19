РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июл. Депутаты совета депутатов Подольска на очередном заседании отклонили проект министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области о приеме в муниципальную собственность и включении в реестр муниципального имущества бесхозяйных подъездных автомобильных дорог, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Заседание совета депутатов горокруга Подольск состоялось в четверг в здании администрации горокруга. Пятидесятую встречу вел председатель совета депутатов Дмитрий Машков, в ней приняли участие глава горокруга Николай Пестов. Доклад о приеме в муниципальную собственность и включении в реестр муниципального имущества бесхозяйных подъездных автомобильных дорог прочитал замглавы администрации Подольска Алексей Кук.

«Принятие указанного решения повлечет финансовые затраты местного бюджета для дальнейшего содержания и ремонта дорог. В отношении данного решения имеется замечание Подольской городской прокуратуры и контрольно-счетной палаты», – сказал Кук.

По словам первого зампредседателя совета депутатов горокруга Любови Ушаневой, проект не содержит четкого порядка проведения юридических организационных действий, предусмотренных для признания имущества бесхозяйным и обращение его в собственность муниципального образования горокруга Подольск. Комиссия рекомендовала рассмотреть его на совете депутатов и отклонить данный проект решения. Депутаты поддержали предложение и отклонили проект министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Также депутаты утвердили предложение о назначении публичных слушаний по проекту решения совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования «Городской округ Подольск Московской области» на 29 августа в 14:00 в кабинете №420.