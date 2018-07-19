РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 19 июл. Комплексная техническая проверка региональной системы оповещения населения с включением сирен пройдет в подмосковных Котельниках 30 июля, сообщается на официальном сайте единой дежурной диспетчерской службы муниципалитета.

«Тридцатого июля в Котельниках в соответствии с планом-графиком пройдет комплексная техническая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Московской области», - говорится в сообщении.

Также включатся электросирены. Они будут работать в двух режимах: первый – в режиме однотонного звучания, второй – в режиме изменяющейся тональности.