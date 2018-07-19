РИАМО - 19 июл. На стадионе «Буревестник» в Москве прошел Всероссийский этап корпоративной спартакиады «Почты России», в соревнованиях приняли участие более 260 сотрудников предприятия – победители макрорегиональных этапов состязания, говорится в сообщении пресс-службы почтового оператора.

«Почтовики соревновались в командных видах спорта: мини-футболе, волейболе и беге-эстафете, а также в индивидуальных дисциплинах: настольном теннисе, беге на 100 и 1000 метров, гиревом спорте и мультиспорте (комплекс упражнений ГТО)», – отмечается в сообщении.

В настольном теннисе, беге на 100 метров, беге на 1 тысячу метров и мультиспорте был предусмотрен как мужской, так и женский зачет. Победители получили возможность бесплатного отдыха в пансионате «Почтовик» (Геленджик), а также были награждены медалями, дипломами и подарками.

Самый большой интерес у зрителей и участников спартакиады вызвал турнир по мини-футболу. По сложившейся этим летом футбольной традиции, после упорной борьбы лучшая команда была определена в серии пенальти. По итогам соревнований первое место заняла команда макрорегиона Северный Кавказ. Серебро у команды АУП, а бронза – у макрорегиона Волга-2.

В эстафете самой быстрой и слаженной командой стали спортсмены макрорегиона Северо-Запад. В волейболе золото завоевала команда макрорегиона Урал, серебро у команды Аппарата управления, а бронза у команды макрорегиона Северный Кавказ.

Самым быстрым на дистанции 100 метров стал Евгений Никулин – главный специалист отдела методологического сопровождения директ-маркетинга Аппарата управления Почты России, а самой быстрой – почтальон отделения №192171 Санкт-Петербургского почтамта Татьяна Ефимова.

На дистанции в 1000 метров первым к финишу пришел Игорь Чебунин, исполняющий обязанности заместителя генерального директора «Почты России» по логистике. У девушек самой быстрой здесь стала Дарья Оглоблина – ведущий специалист группы по документационному сопровождению и планированию контрактного отдела УФПС Ставропольского края.

В мультиспорте лучшие результаты показали Валерий Кизин, почтальон по сопровождению и обмену почты Тулунского почтамтаи Ксения Гаськова, специалист по кадрам первой категории Улан-Удэнского почтамта. В настольном теннисе первое место среди мужчин занял Дмитрий Курбатов, руководитель департамента внутреннего контроля УФПС Ставропольского края, а среди женщин – Анжела Валиева, руководитель секретариата генерального директора Почты России. В гиревом спорте победил Виктор Гусев – начальник ремонтно-строительного участка Рязанского почтамта.

По итогам почтовой спартакиады самыми результативными стали сотрудники макрорегиона Северный Кавказ. Они завоевали первое место в общекомандном зачете. В столицу макрорегиона – Ставрополь – отправляется переходящий кубок спартакиады.