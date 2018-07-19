РИАМО - 19 июл. Свыше 70% представителей бизнеса в сфере строительства удовлетворены взаимодействием с «Мосводостоком» и почти 65% - с «Мосводоканалом» и МОЭСК, это самые высокие показатели, сообщил в среду генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

ВЦИОМ с 1 по 13 июня провел социологический опрос на тему: «Административные процедуры в сфере строительства: мнение московских застройщиков». Целью исследования являлось изучение отношения представителей компаний строительной отрасли к основным реформам по снижению административных барьеров в строительстве. Всего были опрошены тысяча представителей бизнеса в сфере строительства.

«Выше всего уровень удовлетворенности взаимодействия с «Мосводостоком» - 71%, на втором месте «Мосводоканал» - 64%. Столько же (застройщиков – ред.) удовлетворены взаимодействием с МОЭСК/ОЭК, далее идет «Мосгаз» - 63%», - сказал Федоров в ходе презентации результатов опроса ВЦИОМ.

Он отметил, что рейтинг взаимодействия сетевых организаций с представителями бизнеса в сфере строительства замыкают МОЭК - по вопросам теплоснабжения и «Мособлгаз», ими удовлетворены 59% респондентов.

«70% опрошенных хотели бы получать услуги по подключению ко всем видам ресурсов посредством заполнения единой заявки на официальном портале мэра и правительства Москвы», - добавил Федоров.