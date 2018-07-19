РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 июл. Полицейские подмосковного Королева провели акцию «Безопасные каникулы», в рамках которой встретились с воспитанниками оздоровительного детского лагеря и рассказали ребятам о пользе здорового образа жизни, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по горокругу Оксана Еруновская.

В акции приняли участие сотрудник УМВД России по Королеву совместно с членом общественного совета при УМВД Алексеем Федосеевым. Мероприятие прошло в ДОЛ «Орленок», его целью являлась пропаганда здорового образа жизни, а также профилактика и предупреждение детского травматизма.

«Сотрудник полиции и общественник побеседовали с ребятами о пользе здорового образа жизни и занятии спортом, рассказали о случаях травматизма при попытке сделать селфи и разъяснили детям, что прежде чем делать фотографию, нужно убедиться в том, что находишься в безопасном месте и твоей жизни и здоровью ничего не угрожает», - сказала Еруновская.

Федосеев также напомнил детям основные правила личной безопасности дома, на улице, в общественных местах, особое внимание уделил поведению на водоемах и мерах пожарной безопасности.