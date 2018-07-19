РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июл. Управляющая компания в Подольске по просьбе жителя отремонтировала лестничную плитку у входа в многоквартирный дом на улице Шаталова в микрорайоне Шепчинки, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал обращение с просьбой отремонтировать плитку на лестнице у входа в подъезд многоквартирного дома №2 по улице Шаталова в микрорайоне Шепчинки. Он отметил, что из-за этого жители могут получить травмы.

«По данному факту сообщаю, что сотрудниками управляющей организации выполнены работы по ремонту плитки у подъезда жилого дома по адресу: улица Шаталова, дом 2», – сказал директор МКУ «Окружное хозяйство» Дмитрий Чибисов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.