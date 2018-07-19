РИАМО - 19 июл. С марта 2018 года коммерческие перевозчики Московской области обновили более 600 транспортных средств, задействованных в обслуживании населения, что составляет 60% от плана обновления автопарка на текущий год, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«С апреля этого года в Подмосковье был введен региональный стандарт возраста автобусов: пять лет – для автобусов малого класса, семь лет – для транспортных средств большого и среднего класса. Все перевозчики, обслуживающие маршруты региона, обязаны менять старый автопарк, не соответствующий региональному стандарту. Новые требования распространяются и на коммерческих перевозчиков, обслуживающих население по регулируемым и нерегулируемым тарифам. Это позволит повысить комфорт и безопасность транспортного обслуживания жителей региона», – отметил министр транспорта Подмосковья Игорь Тресков.

Он отметил, что на сегодняшний день обновлено 600 транспортных средств. До конца года будет обновлено еще около 500 единиц автопарка. К концу 2018 года все автобусы перевозчиков будут соответствовать региональному стандарту по возрасту.

Масштабное обновление автопарка произошло у перевозчиков в городских округах Жуковский и Долгопрудный, а также в Одинцовском и Сергиево-Посадском муниципальных районах.

В 24 муниципалитетах автобусы полностью соответствуют новым правилам организации транспортного обслуживания населения. В этот список вошли Ленинский, Лотошинский, Раменский, Серпуховский и Солнечногорский районы, а также городские округа Бронницы, Дзержинский, Долгопрудный, Домодедово, Ивантеевка, Истра, Котельники, Луховицы, Лыткарино, Можайский, Наро-Фоминский, Пущино, Рошаль, Серебряные Пруды, Ступино, Химки, Черноголовка, Шаховская, Электрогорск.

Всего в регионе перевозку пассажиров осуществляют более 11 тысяч автобусов, из них свыше 5 тысяч – автобусы ГУП «Мострансавто» и остальные – автобусы региональных и муниципальных перевозчиков. В этом году завершилось масштабное обновление автопарка «Мострансавто», в рамках которого госперевозчику поступило более 1 750 новых автобусов, что позволило сократить средний возраст транспортных средств предприятия с 7 до 3,8 лет.