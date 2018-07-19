РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 июл. Порядка 30 спортсменов подали заявки на участие в чемпионате России и этапе Кубка мира по дрон-рейсингу, которые пройдут 26-29 июля в поселке Нахабино подмосковного Красногорска, сообщил гендиректор ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем «Аэронет» Глеб Бабинцев.

«С 26 по 29 июля на летном поле в поселке Нахабино пройдут чемпионат России и этап Кубка мира по дрон-рейсингу. Заявки на участие подали около 30 спортсменов. Это немного, в России этот вид спорта только развивается и практически не поддерживается государством. В стране всего около 200 пилотов серьезно занимаются дрон-рейсингом. Для сравнения – в США порядка 25-30 тысяч спортсменов», – сказал Бабинцев.

По его словам, в чемпионате России примут участие пилоты из Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Белгорода, Дальнего Востока и других регионов. Подали заявки спортсмены из Белоруссии, а на этап Кубка мира приедут пилоты из Франции, Италии, Португалии.

«Только спортсмены, которые будут отобраны в сборную команду России на чемпионате России в Нахабине, смогут представлять нашу страну на чемпионате мира, который пройдет в ноябре (2018 года – ред.) в Китае. Это должны понимать участники, которые игнорируют официальные соревнования», – уточнил Бабинцев.

Он отметил, что 26 и 27 июля – соревновательные дни, а 28 июля зрителей ждет яркое дрон-шоу.

Дрон-рейсинг – гоночные соревнования квадрокоптеров небольших размеров на специально отведенных и оборудованных участках. Зрители состязаний отгорожены от участников сеткой от защиты гоночных коптеров. За соблюдением правил следят судьи и используются видео каналы участников гонки.