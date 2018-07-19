РИАМО – 19 июл. Решение об изменении параметров пенсионной системы парламентарии примут только осенью, на обсуждение вариантов трансформации законопроекта предусмотрено почти два месяца, сообщает URA.RU.

«Проект изменений параметров пенсионной реформы будет разослан во все субъекты России для обсуждения поправок. Региональные чиновники и общественники получат вместо положенных 30 дней на обдумывание вариантов трансформации законопроекта почти два месяца», - отмечается в сообщении.

Как сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, профильный комитет Госдумы специально предложил увеличить время обсуждения законопроекта, чтобы все субъекты успели сформулировать и высказать свою позицию. Сейчас депутаты Госдумы утвердили документ для дальнейшего рассмотрения, которое начнется месяцем позже положенной даты: вместо 18 августа — 24 сентября.

В ходе первого чтения парламентарии принимают лишь базовые параметры документа. Во время последующих рассмотрений анализируется и изменяется содержательная часть законопроекта, а также его детали и нюансы. На третьем этапе, если возникли серьезные разногласия, депутаты могут вернуть закон на стадию предыдущего чтения.

Законопроект об изменении пенсионной системы, в частности, предусматривает постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). В результате пенсионного маневра, по словам министра труда и соцзащиты РФ Максима Топилина, пенсии будут проиндексированы темпами более чем в два раза выше инфляции. В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.