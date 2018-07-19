РИАМО - 19 июл. Московская областная государственная научная библиотека имени Н.К. Крупской подвела итоги межрегионального литературного конкурса «Я знаю силу слов, я знаю слов набат», посвященного 125-летию со дня рождения Владимира Маяковского, назвав победителей, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

«В конкурсе приняли участие 186 человек из разных регионов России, продемонстрировавшие детальное знание биографии и творчества известного поэта. Победителем стала Татьяна Карпова (Коломенский городской округ), на втором месте Наталья Бушуева (городской округ Дубна), на третьем – Валентина Иванова (Кобяйский улус Республики Саха (Якутия)», - сообщила министр культуры Московской области Оксана Косарева.

Также подмосковные библиотеки провели серию мероприятий, посвященных 125-летию одного из самых ярких поэтов ХХ века. Так, в Дмитровской городской детской библиотеке открылась выставка «Маяковский – детям», в Центральной библиотеке городского округа Пущино – литературная экспозиция «Разрешите представиться – Маяковский» и выставка «Время на книжных страницах», на которой можно увидеть издания произведений поэта 1930-1940-х годов.

В Летнем читальном зале в парке делового и культурного центра «Костино» городского округа Королев состоялся утренник «Открывай страницу – дверь!» с участием литературного клуба «КЛЮЧ». Юбилей Маяковского отметили играми и познавательными беседами в клубе «Библионок» Центральной детской библиотеки Пушкина. Выездные мероприятия с играми и викторинами по творчеству поэта в детских садах провела Воскресенская межпоселенческая библиотека. Литературный час прошел в Детской библиотеке №1 ЦБС имени А. Белого в Балашихе, поэтические чтения «Маяковский – детям» – в Городской юношеской библиотеке Балашихи.

Редкую документальную хронику 1973 года «Во весь голос», посвященную Маяковскому, можно посмотреть в Центральной районной библиотеке Солнечногорска. В день рождения поэта, 19 июля, в Сергиевом Посаде молодежное творческое объединение «КвадратЪ» при участии Центральной районной библиотеки имени В.В. Розанова проведет акцию #поэтынатабуретке, а в летнем читальном зале в парке культуры и отдыха «Березовая роща» в Дмитрове пройдет развлекательно-познавательная программа.

Центральная библиотека городского округа Егорьевск отметит день рождения поэта в сети интернет. На странице библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» пройдет акция «Маяковский продолжается. 125 страниц о ВВМ», в ходе которой библиотека будет публиковать иллюстрации и фотографии, наглядно демонстрирующие, какое влияние оказал поэт не только на своих современников, но и на нашу с вами действительность.