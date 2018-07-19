РИАМО - 19 июл. Участники Третьего молодежного добровольческого форума «ДоброЛето» в Сергиевом Посаде попробовали свои силы в сдаче нормативов ГТО, всего участие приняли свыше 500 человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

С 15 по 22 июля на Благовещенском поле города Сергиев Посад проходит Третий молодежный добровольческий форум «ДоброЛето». В рамках мероприятия 17 июля работал мобильный центр тестирования ГТО.

«Более 500 человек в возрасте 18-30 лет попробовали свои силы в следующих испытаниях ГТО: подтягивание из виса на высокой перекладине, подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 сантиметров; сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 минуту); наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье; прыжок в длину с места толчком двумя ногами; рывок гири 16 килограммов», – говорится в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что комплекс «Готов к труду и обороне» направлен на активное внедрение идей здорового образа жизни и массового спорта среди молодежи.

«Неслучайно мы организовали выполнение нормативов ГТО на молодежном православном форуме «ДоброЛето». Физически крепкое тело – важное дополнение к духовно-нравственному воспитанию. В здоровом теле – здоровый дух. Именно эту идею мы и хотим донести до молодого поколения. Объединение этих составляющих делает человека по-настоящему цельным», – подчеркнул министр.